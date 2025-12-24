في يوبيلها الذهبي.. رئيس جامعة المنيا يستقبل عددًا من خريجي كلية الهندسة

الدقهلية - رامي محمود:

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط.

حضر الاجتماع كل من: الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة.

كما حضر الدكتورة سحر يوسف مدير عام التخطيط، وأحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة، والدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، ومحمد مختار مدير مكتب نائب الوزير، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، وأماني علم الدين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالدقهلية، إلى جانب ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، بما ينعكس سلبًا على نصيب الفرد من خدمات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، ويزيد من حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المحافظ على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.

وكلف محافظ الدقهلية السكرتير المساعد للمحافظة بالمتابعة اليومية لحملات التوعية وملف تحسين الخصائص السكانية، ومراجعة كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة عرض تقرير تفصيلي بما تم إنجازه، مشيرًا إلى أنه سيتابع بشكل شخصي ودوري معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الدقهلية أن القضية السكانية تمس الأمن القومي والفكري، وتتطلب جهودًا منسقة وجادة على مختلف المستويات، داعيًا إلى تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما شدد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات السكانية وتقييم نسب الاستجابة داخل القرى والعزب بمختلف أنحاء المحافظة.