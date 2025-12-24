مصرع مُسن وإصابة 3 آخرين باختناق في حريق منزل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي مسن مصرعه، اليوم الأربعاء، فيما أُصيب 3 آخرون بحالات اختناق، إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية التفتيش التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة رشيد باندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين بقرية التفتيش، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وأسفر الحريق عن وفاة سمير عبد اللطيف العسال، 76 عامًا، متأثرًا بإصابته بحروق بالغة، كما أُصيب كل من: أحمد أيمن غالي، 25 عامًا، وعبد العاطي عبد الحميد أبو رية، 40 عامًا، وهاني شعبان حمودة، 52 عامًا، بحالات اختناق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.