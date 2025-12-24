نائب وزير الصحة: الدقهلية تحقق نقلة نوعية في ملف السكان (صور)

في يوبيلها الذهبي.. رئيس جامعة المنيا يستقبل عددًا من خريجي كلية الهندسة

الدقهلية - رامي محمود:

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن محافظة الدقهلية حققت نقلة نوعية في ملف السكان، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 7 ملايين و180 ألفًا و931 نسمة.

وأضافت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 1.99 وفقًا لمسح الأسرة المصرية لعام 2024، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الدقهلية مساء اليوم، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط.

وقدمت نائب وزير الصحة عرضًا تفصيليًا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى مراكز أجا، وميت غمر، والمنصورة، والجمالية، والمطرية، ونبروه.

حضر الاجتماع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، والدكتورة سحر يوسف مدير عام التخطيط، وأحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة، والدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، ومحمد مختار مدير مكتب نائب الوزير، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ.

كما حضر كل من: الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، وأماني علم الدين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالدقهلية، بالإضافة إلى ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.