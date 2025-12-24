3 قرارات.. بيان عاجل من الأوقاف بشأن مكبرات صوت المساجد قبل أذان الفجر

قالت وزارة الأوقاف إنها تابعت منشورات غير رسمية وأخرى إخبارية عن خلاف بين مواطن وأحد عمال المساجد بخصوص مستوى الصوت المنبعث من المسجد.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من اتخاذ اللازم حيال الواقعة في حينه بالتواصل الإداري والفحص الميداني وإنفاذ الإجراءات اللازمة، مع تجديد تعميم المنشور الصادر بخصوص استخدام مكبرات الصوت الخارجية، وقصر استخدامها على مواعيد الأذان وخطبة الجمعة والعيدين، مع الاكتفاء بمكبر خارجي واحد ما دام كافيًا لهذه الغاية؛ إلى جانب تجديد التعميم بشأن ضوابط استخدام المكبرات الداخلية التي يلزم فيها مراعاة مساحة المصلى وعدد الجمهور.

ولفتت إلى تجديد التنبيه على ضوابط فتح تجهيزات الصوت واستخدامها، من جانب العمال والمؤذنين والأئمة.

وقالت الوزارة في بيانها إنها "إذ تؤدي حق المواطن في المعرفة، وتتابع واجبات منسوبيها تجاه الصوت المنبعث من المسجد، فإنها تعاود التأكيد أن الإسلام رحمة وجمال، وأن الأذان نداء محبة وإخلاص، وأن التجهيزات الصوتية إنما جُعِلَت لتيسير العبادة وتحبيب الناس فيها، لا لتعسيرها وتنفير الناس منها".

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين النأي بالمسجد عن أي خلاف، فإذا وقع خلاف وجب التعامل معه بما يليق بمكانة المسجد في نفوس روّاده بوصفه بيت الله وموضع السكينة، وذلك بالنصح الهادئ الفردي الجميل؛ فإذا ارتأى المواطن تصعيد الشكوى لجأ إلى مساره التدريجي المنضبط، بعرض الأمر أولاً على إمام المسجد، ثم على مدير الإدارة، ثم على مدير المديرية؛ والحق مكفول على الدوام للمواطن في اللجوء إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر قنواتها المعروفة.

يأتي ذلك في وقت أثار فيه مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما ظهر خلاله أحد المواطنين معترضًا على استخدام مكبرات الصوت في أحد المساجد لبث تلاوة القرآن الكريم بصوت مرتفع قبل أذان الفجر بنحو ساعة، معتبرًا أن هذا الأمر يسبب إزعاجًا للأهالي، ولا سيما المرضى وكبار السن.