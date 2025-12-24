قرار جديد بشأن محاكمة 21 متهماً بـ"خلية اللجان النوعية" في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 21 متهماً، من بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة بـ"مجموعات العمل النوعي"، لجلسة 5 أبريل لمرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين بالقضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، تولوا قيادة جماعة إرهابية مسلحة تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع للخطر، وإيذاء الأفراد وتهديد حقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن بعض المتهمين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما وُجه للبعض تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.