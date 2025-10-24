إعلان

ضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في دشنا بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:27 ص 24/10/2025

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 10 أشخاص من الخارجين عن القانون، بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من وحدة مباحث دشنا يفيد بشن حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية داخل القرية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم 12 بندقية آلية وكميات من الذخيرة، تم العثور عليها في أماكن متفرقة داخل القرية.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة
اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل