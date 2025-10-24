ضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في دشنا بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 10 أشخاص من الخارجين عن القانون، بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من وحدة مباحث دشنا يفيد بشن حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية داخل القرية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم 12 بندقية آلية وكميات من الذخيرة، تم العثور عليها في أماكن متفرقة داخل القرية.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.