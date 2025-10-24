إعلان

تموين القليوبية يضبط ربع طن دواجن فاسدة داخل محل بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:42 ص 24/10/2025

ضبط ربع طن دواجن فاسدة

في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين، تمكنت مديرية التموين بالقليوبية من ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال بيع الدواجن بعزبة رستم في حي شرق شبرا الخيمة، وذلك بتوجيه مباشر من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، بسرعة التحرك وفحص الشكوى ميدانيًا.

وشكّلت المديرية حملة مفاجئة بمشاركة الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 250 كيلوجرامًا من أجزاء الدواجن الفاسدة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحل المخالف.

وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

