بعد إهانته 3 مسنات.. محافظ الشرقية يأمر بضبط سائق سرفيس

الشرقية - ياسمين عزت:

أمر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، العميد تامر مباشر، مدير إدارة المرور، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط سائق سيارة سرفيس تعدى بألفاظ غير لائقة على ثلاث سيدات مسنات بمدينة الزقازيق.

وجاء تحرك المحافظ كاستجابة فورية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، التي حدثت أثناء عودة السيدات من مستشفى جامعة الزقازيق.

وأكد المحافظ أن ما صدر عن السائق هو سلوك مرفوض يتنافى مع القيم والأخلاق، مشددًا على أن "كرامة المواطن فوق كل اعتبار"، وأنه لن يتم التهاون مع أي تجاوز أو إساءة من السائقين تجاه الركاب.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المرور أنه تم التحرك فور رصد الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى ضبط السيارة وحجزها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق، مؤكدًا أنه "لا أحد فوق القانون".

وشدد محافظ الشرقية على استمرار الجهود لضبط منظومة النقل الداخلي وتقديم خدمة آمنة للمواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة.





