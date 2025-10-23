القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت مديرية التربية والتعليم فى القليوبية، فوز الطالبة بسملة صلاح الدين، من مدرسة النور للمكفوفين ببنها بالمركز الثاني في مسابقة "تحدي القراءة العربي" لفئة ذوي الهمم على مستوى الوطن العربي، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز التعليمي بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، وبتوجيهات مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وأكد مصطفى عبده أن الطالبة بسملة قدمت نموذجًا مشرفًا في الإرادة والتحدي، بعد أن تفوقت على العديد من المشاركين من مختلف الدول العربية، لتثبت أن الإعاقة ليست عائقًا أمام الطموح والإبداع، مضيفًا أن "بسملة التي فقدت بصرها، تمتلك بصيرة من الإصرار والعزيمة وشغفًا بالقراءة جعلها تصل إلى هذه المرتبة المشرّفة".

ولاقى هذا الفوز ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية بالمحافظة، حيث أعرب مديرو المدرسة والمشرفون على المسابقة عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يُجسد روح العزيمة والإبداع لدى طلاب القليوبية، مؤكدين أن بسملة تمثل قدوة حقيقية لكل طلاب مصر.

من جانبها، عبّرت الطالبة بسملة صلاح الدين عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز قائلة:"أشكر كل من دعمني ووقف إلى جانبي وصدق بقدراتي، هذا الفوز ليس لي وحدي، بل لكل من آمن بأن ذوي الهمم قادرون على تحقيق المستحيل."

واختتم مدير تعليم القليوبية تصريحه مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد دليلاً جديدًا على قدرة أبناء مصر من ذوي الهمم على تحقيق أعلى المراتب العربية والعالمية، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في دعم ورعاية المواهب من جميع الفئات.