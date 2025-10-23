إصابة 6 فى حادث اصطدام أتوبيس بسور على الطريق الدولي الساحلي بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص، إثر اصطدام أتوبيس بسور مبنى على الطريق الدولي الساحلي أمام جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بنطاق مدينة المنصورة الجديدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بوقوع حادث اصطدام أتوبيس أمام جامعة الدلتا بنطاق مدينة المنصورة الجديدة "دائرة القسم".



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد جاد عبدالعظيم، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام الأتوبيس بالسور مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص: السعيد محمد حسن علام 50 عاما، ومقيم بمحافظة الإسكندرية ومصاب بجرح متهتك باليد اليسرى، وجرح بالجبهة 2 سم واشتباه كسر بالركبة اليسرى، وأحمد مسعد محمد مرسى 29 عاما، ومقيم قرية محلة روح مركز طنطا محافظة الغربية ومصاب باشتباه خلع بالكتف الايمن، وهيام السيد احمد سليمان 52 عاما، مقيمة محافظة الاسكندرية، ومصابة بسحجات متفرقة بالوجه، وصبرى احمد محمد عامر 77 عاما ومقيم محافظة الاسكندرية، ومصاب بكسر بالركبة اليسرى، وسحجات بالوجه، واحمد عطيه عطيه عوض، 23 عاما، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم

واشتباه كسر بالكتف الأيمن والقدم اليمنى وكدمات بالصدر، ومحسن حامد الحسيني البدوى،61 عاما، ومصاب باشتباه كسر بالفقرات".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.