دورة تدريبية للنهوض بزراعة الطماطم في الشرقية

الشرقية ياسمين عزت

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومن أهم الوسائل الداعمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيداً بجهود مديرية الزراعة في تنفيذ البرامج التدريبية التي تساهم في رفع كفاءة المزارعين والمهندسين الزراعيين بمختلف مراكز المحافظة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية نظمت بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق دورة تدريبية بعنوان "تحديات زراعة الطماطم بمحافظة الشرقية"، خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور فريد محمد سامي رئيس قسم البساتين بالكلية، والدكتور إيهاب إبراهيم مدرس الخضر بالقسم، وعدد من المهندسين الزراعيين العاملين بالمديرية والإدارات الزراعية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدورة تناولت التعريف بمحصول الطماطم وأهميتها الاقتصادية والغذائية، باعتبارها من أهم محاصيل الخضر وأكثرها استهلاكاً يومياً، لما تحتويه من فيتامينات (ج، أ)، وأملاح معدنية، ومواد مضادة للأكسدة، مؤكداً أنها تنتمي إلى العائلة الباذنجانية.

كما تطرق التدريب إلى الظروف الجوية الملائمة لنمو المحصول، موضحاً أن أنسب مدى حراري لنمو النبات وتكوين الثمار يتراوح بين ٢٤ و٣١ درجة مئوية نهاراً، ومن ١٥ إلى ١٨ درجة ليلاً، مشيراً إلى أن ارتفاع الحرارة عن ٣١ درجة يؤدي إلى انخفاض معدل النمو، كما تم شرح تأثير درجات الحرارة على تلوين ثمار الطماطم الذي يعتمد على ثلاث صبغات، وتكون الدرجة المثلى للتلوين ما بين ٢١ و٢٤ درجة مئوية.

وتناولت الدورة كذلك عمليات الخدمة بعد الزراعة وأسباب انخفاض عقد الثمار، مع تقديم الحلول الفنية المناسبة لتحسين الإنتاجية وجودة المحصول.

وفي ختام الدورة، تم فتح باب النقاش للإجابة على استفسارات المشاركين، وتبادل الخبرات بين المحاضرين والمهندسين الزراعيين الحاضرين.