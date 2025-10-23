لغز الرأس المبتورة.. جثمان شاب القطار المجهول يثير الرعب في المنوفية

شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية اليوم الخميس حادثًا غامضًا، بعدما عثر الأهالي على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل عجلات أحد القطارات، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.



تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان شخص مجهول على شريط السكة الحديد بدائرة المركز.



وانتقلت قوة من وحدة المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من العمر، لا يحمل أي إثبات هوية، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة، وذلك في مكان غير مخصص للمشاة، غير أن رأسه منفصلة عن جسده وغير محدد انتحار أم حادث عابر.



وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة، لمعرفة ما إذا كان الحادث عرضيًا أم أن هناك شبهة أخرى وراء مصرعه.



ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الباجور العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.