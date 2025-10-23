ننشر أسماء مصابي حادث انحراف أتوبيس على طريق قنا الصحراوي الشرقي

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث انحراف أتوبيس تابع لإحدى شركات السفريات على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز قنا، وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بانحراف أتوبيس محمل بالركاب أثناء سيره على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وفيما يلي ننشر أسماء المصابين:

عبدالله ربيع عبد الرحيم، 18 سنة

نادي عنتر أحمد، 37 سنة

أسماء سليمان حسين، 57 سنة

محمد أحمد حسن، 37 سنة

رمضان محمد محمود، 40 سنة

أحمد فوزي حسن، 39 سنة

شيماء محمود حسان، 29 سنة

عمر حسن قناوي، 4 سنوات

خالد أحمد مختار، 55 سنة

بولا نادي دميان، 40 سنة

محمود أحمد محمد عاشور، 46 سنة

بركات مبارك حمدان، 71 سنة

سعيد عسران محمود، 23 سنة

بالإضافة إلى حالتين جارٍ التعرف على هويتهما.

وتنوّعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور، فضلًا عن اشتباه ما بعد الارتجاج لبعض الحالات.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.