السبت المقبل.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:



أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2025 للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وسات 1 بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري.

ووجه محافظ الأقصر، رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع فرق التحصين البيطري، وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه ووفقًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد تم تحديد موعد انطلاق الحملة، والتي تستمر لمدة شهر قابلة للتمديد، بهدف الوصول إلى المستهدف من تعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشار لطفي إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

وأضاف أن الحملة تستهدف تحصين إجمالي 109,407 رأس من الحيوانات ضد الأمراض المستهدفة، منها 59,721 رأسًا من الأبقار والجاموس والجمال، و49,686 رأسًا من الأغنام والماعز، موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة.

وأكد مدير عام الطب البيطري، أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع القرى والنجوع والمزارع، لافتًا إلى أن لجان التحصين ستقوم بالمرور من منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى كل المربين والمزارع.