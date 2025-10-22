الكاميرا فضحته.. ضبط متهم بسرقة محال تجارية بأسلوب المغافلة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة السويس من القبض على عاطل متهم بسرقة عدة محال تجارية وصيدليات مختلفة الأنشطة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتعددت البلاغات المقدمة إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، حيث أفادت ارتكاب المتهم عدة وقائع سرقة بأسلوب المغافلة، ما دفع المواطنين إلى تداول صورته على صفحات التواصل الاجتماعي للتحذير منه.

ووجه مدير المباحث بتشكيل فريق بحث للتحقق من الواقعة وضبط المتهم، حيث تم رصد تحركاته وتتبع وقائع السرقة عبر تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد أماكن نشاطه، قبل أن يتم القبض عليه قبل تنفيذ واقعة سرقة جديدة.