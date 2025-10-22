بالصور- محافظ المنيا يلتقي أهالي بني خلف بمغاغة ويستمع لمطالبهم

المنيا - جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرية نزلة بني خلف التابعة لمركز مغاغة، اليوم الأربعاء، عقب جولته الميدانية بالقرية، للاستماع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، وتحقيق الشفافية وتقديم حلول واقعية وسريعة لمشكلاتهم.

جاء اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية المختصة، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي ومتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، بما يعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من المطالب الخدمية والإنسانية، موجّهًا بسرعة دراسة الحالات الأولى بالرعاية، واتخاذ الإجراءات الفورية لتقديم الدعم اللازم لها، بما في ذلك صرف مساعدات مالية وغذائية للحالات المستحقة، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية، دعمًا لجهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

وناقش المحافظ مجموعة من المقترحات التي طرحها الأهالي، تضمنت تمهيد الطرق الداخلية، وإنشاء مخزن للأسمدة الزراعية، ومدرسة للتعليم الفني للبنات، وتوسعة مدرسة التعليم الأساسي بالقرية، إضافة إلى مطالب بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والإنترنت، وإنشاء مكتب بريد بالطريق الغربي.

ووجّه المحافظ الوحدة المحلية لمركز مغاغة بمعاينة عدد من قطع الأراضي بالقرية، ودراسة إمكانية إقامة مشروعات خدمية وتنموية جديدة تُلبي احتياجات الأهالي وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد اللواء كدواني أهمية مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، وتوفير أقصى درجات الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى الميدانية ورفع أي معوقات تواجه المواطنين، في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة والإجراءات التنفيذية.

وأعرب أهالي القرية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على حرصه على التواجد الميداني بينهم واستجابته السريعة لمطالبهم، مثمّنين جهوده المستمرة في تحسين مستوى الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.