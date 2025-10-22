شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وسط حضور ما يقرب من 4 آلاف سائح وزائر من مختلف دول العالم.

تقدم الحضور المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتور فهمي الأمين مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان.

وقد اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى قدس الأقداس، في تمام الساعة 6:49 دقيقة صباحاً، واستمرت الظاهرة لمدة 20 دقيقة كاملة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والوزارات المعنية بالثقافة والسياحة والآثار والطيران المدني، تابعت تنفيذ جميع الإجراءات لتسهيل حركة دخول وخروج الزوار والمشاركين في مشاهدة الظاهرة.

وأضاف أنه جرى تخصيص بوابات ومسارات منظمة للدخول والخروج، مشيراً إلى أن هناك استعدادات مسبقة للاحتفال بهذه الظاهرة الفريدة هذا العام.

وأوضح لاشين أن الهيئة العامة لقصور الثقافة نظّمت فعاليات مهرجان التعامد خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر، حيث أقيمت العروض الفنية في جميع المواقع الثقافية المفتوحة، بمشاركة 8 فرق للفنون الشعبية المصرية، بهدف توفير متنفس ترفيهي وفني للمواطنين والزوار في مختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور فهمي الأمين مدير عام آثار أسوان، إن ظاهرة تعامد الشمس تعد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، إذ يبلغ عمرها أكثر من 33 قرناً من الزمان، وتجسد مدى التقدم العلمي الذي بلغه المصريون القدماء في علوم الفلك والهندسة والنحت والتصوير والتخطيط العمراني.

وأوضح أن هذه الظاهرة تتكرر مرتين كل عام، الأولى في 22 أكتوبر، والأخرى في 22 فبراير، حيث تتعامد أشعة الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة (آمون – رع – حور) داخل قدس الأقداس، في مشهد يبرز العبقرية الفلكية والهندسية التي تميز بها المصريون القدماء.