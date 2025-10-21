تأجيل محاكمة متهم بالقتل في "جريمة شبين القناطر" لديسمبر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجلت محكمة جنايات بنها، اليوم، محاكمة عاطل متهم في قضية قتل وشروع في قتل واستعراض قوة بقرية عرب جهينة في شبين القناطر، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود القضية رقم 32116 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، إلى قيام 7 متهمين باستعراض القوة واستخدام أسلحة نارية، مما أسفر عن مقتل المجني عليه إمام عادل حسن عمدًا، والشروع في قتل ثلاثة آخرين.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بحق باقي المتهمين في القضية، تضمنت السجن المؤبد لاثنين، والسجن المشدد لمتهمين آخرين، وبراءة ثلاثة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية عدد من المستشارين، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.