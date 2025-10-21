كتب- أحمد جمعة:

استقبل معهد القلب القومي الفريق الإيطالي المتخصص في جراحة قلب الأطفال، على مدار يومي السبت والأحد 18 و19 أكتوبر 2025.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمواكبة أحدث التقنيات التي توصّل إليها العلم الحديث في مجال طب وجراحة أمراض القلب، والاستفادة من وجود الكوادر الطبية المتخصصة بالمعهد القومي للقلب، الذي يُعدّ الصرح الطبي الرائد في مصر والشرق الأوسط، وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبدالغفار، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم العالي الإيطالية.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن سياسة الهيئة المستدامة تقوم على تطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى مجاناً، وفي سبيل تحقيق ذلك، ومن خلال بروتوكولات التعاون المشترك مع كبريات الجامعات العالمية، استضاف معهد القلب القومي فريقاً طبياً عالمياً متخصصاً في جراحة قلب الأطفال، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وإعداد كوادر طبية شابة واعدة تحمل الراية من أساتذتها، وتكمل مسيرة المعهد كبيتٍ لقلب كل المصريين.

وأفاد الدكتور محمد عبد الهادي، عميد المعهد القومي للقلب، بأن الزيارة استمرت يومي 18 و19 أكتوبر 2025، لتدريب الأطباء على جراحات القلب للأطفال ذوي العيوب الخِلقية المعقدة، تحت إشراف أ.د. عماد الصراوي، رئيس أقسام الجراحة بالمعهد. وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات الجراحية والتعاون العلمي المشترك، وقد أشاد الفريق الإيطالي بكفاءة وتميّز الفريق الجراحي المصري بقيادة أ.د. سامح الأمين، المشرف على قسم جراحة قلب الأطفال بمعهد القلب القومي.

وخلال الزيارة، شارك الفريق الإيطالي نظيره المصري في إجراء ست جراحات معقدة لإصلاح عيوب خِلقية بالقلب، وجميع الحالات بحالة مستقرة. كما تم بث الجراحات أثناء إجرائها بقاعة المعهد الكبرى (قاعة أ.د. حسونة سبع) لزيادة التفاعل، وتمكين الأطباء من الاستفادة من الخبرات أثناء الجراحة، ومناقشة الجراحين في التقنيات الجراحية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجد هذا الفريق العالمي المتميز.