إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا -صور

كتب : جمال محمد

03:40 م 21/10/2025
شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مغاغة، شمالي محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ميكروباص مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصاً، جميعهم من محافظة المنوفية، وأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

جرى نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على المركبة.

