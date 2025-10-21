إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا -صور

"عمه اتجوز أمه".. التحفظ على متهم جديد في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

ننشر أسماء 13 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا- صور

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مغاغة، شمالي محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ميكروباص مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصاً، جميعهم من محافظة المنوفية، وأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

جرى نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على المركبة.