"جريمة المنشار" تزداد غموضًا.. ما الذي رآه والد المتهم؟

وجهت النيابة العامة بالإسماعيلية، اليوم، اتهامًا مباشرًا لوالد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، وذلك بتهمة إخفاء جثمان المجني عليه والتستر على نجله عقب ارتكابه الجريمة المروعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال الفحص وسماع أقوال الشهود.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استدرج زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله بضربات متتالية بـ«ساطور» على الرأس، ثم قام بتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي داخل الشقة في مشهد صادم هز الشارع الإسماعيلاوي.

وأفادت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، بأن والد المتهم اكتشف الجريمة بعد أن لاحظ انبعاث رائحة دماء داخل المنزل، ليعثر على جزء من الجثمان ملفوفًا داخل سجادة أسفل السرير، وبسؤاله نجله، أخبره الأخير بأن أحد أصدقائه قتل زميله وترك له الجثة ليتصرف فيها.

وأضافت المصادر أن الأب لم يبلغ السلطات، وغادر المنزل بصحبة أبنائه، بينما استكمل المتهم التخلص من الجثمان في أماكن متفرقة، منها بحيرة الصيادين، حيث تم العثور على أجزاء متحللة من الضحية.

وفي الوقت نفسه، تواصل النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي التحقيقات الموسعة لكشف جميع خيوط الجريمة، مع طلب تحريات تكميلية للتأكد من وجود شركاء محتملين، وفحص مدى علم باقي أفراد الأسرة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية مؤخرًا.

