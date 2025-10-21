استرداد 84 ألف متر من أراضي الدولة غرب الإسكندرية-صور

بالصور- بيطري الأقصر يعدم عجلًا يزن نصف طن بمجزر الحبيل

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة حملة مكبرة في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

ونجحت الحملة في استرداد أكثر من 20 فدانًا بمساحة 84 ألف و745 مترًا من أراضي أملاك الدولة بقرية بهيج ببرج العرب، طبقا لقانون تقنين أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017.

وناشدت نهى خليفة، رئيس مركز ومدينة برج العرب، المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مؤكدة استمرار الحملات والجولات الميدانية للتعامل بحزم مع كافة حالات التعدي على أملاك الدولة.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء باستمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء دون ترخيص.

وأكد المحافظ ضرورة تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.