إعلان

استرداد 84 ألف متر من أراضي الدولة غرب الإسكندرية-صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:51 م 21/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    استرداد أراضي الدولة بالإسكندرية (3)
  • عرض 3 صورة
    استرداد أراضي الدولة بالإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة حملة مكبرة في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

ونجحت الحملة في استرداد أكثر من 20 فدانًا بمساحة 84 ألف و745 مترًا من أراضي أملاك الدولة بقرية بهيج ببرج العرب، طبقا لقانون تقنين أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017.

وناشدت نهى خليفة، رئيس مركز ومدينة برج العرب، المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مؤكدة استمرار الحملات والجولات الميدانية للتعامل بحزم مع كافة حالات التعدي على أملاك الدولة.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء باستمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء دون ترخيص.

وأكد المحافظ ضرورة تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية برج العرب أراضي أملاك الدولة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص