مسك الليل والجهنمية.. 10 صور لزراعة طريق الحرية بالإسكندرية بعد إثارته الجدل

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:43 م 21/10/2025
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (3)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (5)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (6)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (1)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (8)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (9)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (7)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (10)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (11)
    زراعة شارع أبو قير في الإسكندرية (4)

أعلنت محافظة الإسكندرية عن البدء في زراعة أشجار وزهور الجزيرة الوسطى ضمن مشروع تطوير وتوسعة شارع أبو قير "طريق الحرية"، وذلك لتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يجري زراعة الجزيرة الوسطى بدءًا من مدرسة الشهيد شريف محمد عمر بمصطفى كامل، فيما جرى زراعة 43 شجرة ونخلة في المنطقة التي انتهت توسعتها.

وأشارت المحافظة إلى إنشاء 123 حوض لزراعة الشجيرات بنطاق الجزيرة الوسطى، إذ من المقرر زراعة 861 شجيرة من أنواع تويا وجهنمية وليكوفيليم ومسك الليل، فضلًا عن 6000 من مغطيات التربة من أنواع ريحان وبتونيا وايفوربيا.

كانت محافظة الإسكندرية أصدرت بيانا للتعليق على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قطع الأشجار والنخيل المعمر ضمن أعمال تطوير وتوسعة شارع أبو قير "طريق الحرية".

وأشارت المحافظة إلى أن بعض الأشجار مصابة بسوسة النخيل والنمل الأبيض وأشجار النخيل التي تمت إزالتها تجاوز طولها 23 مترًا، وكانت تمثل خطورة على المارة والمرور، فضلًا عن تعارضها مع مسار المشروع.

وأكدت المحافظة التزامها الكامل بإعادة زراعة بدائل مناسبة فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية في نفس المنطقة، منوهة أن جميع الأعمال تحت إشراف هندسي وبيئي دقيق، دون المساس بأي عناصر من الغطاء النباتي إلا لأسباب فنية واضحة.

زراعة طريق الحرية الإسكندرية زراعة أشجار

