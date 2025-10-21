إعلان

وفاة سيدة بعد ولادة قيصرية في عيادة خاصة بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:28 م 21/10/2025

جثة - أرشيقية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرًة بإصابتها، عقب تدهور حالتها الصحية؛ نتيجة ولادة قيصرية في عيادة خاصة، بسوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول "م. ع" 40 عامًا ربة منزل وتقيم بقرية التحرير دائرة المركز مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية مع عدم انتظام ضربات القلب وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

تبين أن الحالة أجريت لها عملية ولادة قيصرية في عيادة خاصة، وتدهورت حالتها الصحية عقب ذلك.

ولادة قيصرية سوهاج مستشفى طما المركزي

