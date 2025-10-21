إعلان

العدد وصل 24 حالة.. ارتفاع إصابات الجدري المائي بين تلاميذ مدرسة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:39 ص 21/10/2025

الجدري المائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع عدد الإصابات بمرض الجدري المائي بين تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي بقرية جروان التابعة لإدارة الباجور التعليمية، إلى 24 حالة، بعد تسجيل 12 حالة جديدة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر طبية بمديرية الصحة في المنوفية لمصراوي، أن فرق الطب الوقائي تحركت فورًا إلى المدرسة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ومتابعة التلاميذ المخالطين، مؤكدة أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي، وتتم متابعتهم يوميًا من قبل الفرق الطبية المختصة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق، مشيرًا إلى التنبيه على إدارة المدرسة بعدم السماح بدخول أي طالب تظهر عليه أعراض المرض حتى تمام الشفاء، مع متابعة الحالات بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وتواصل مديرية الصحة بالمنوفية متابعة المدارس في مختلف الإدارات التعليمية، تحسبًا لظهور أي حالات جديدة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور حول طرق الوقاية من العدوى، وأهمية الالتزام بالتطعيم والنظافة الشخصية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجدري المائي إصابات الجدري المائي تلاميذ مدرسة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات