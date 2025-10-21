ارتفع عدد الإصابات بمرض الجدري المائي بين تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي بقرية جروان التابعة لإدارة الباجور التعليمية، إلى 24 حالة، بعد تسجيل 12 حالة جديدة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر طبية بمديرية الصحة في المنوفية لمصراوي، أن فرق الطب الوقائي تحركت فورًا إلى المدرسة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ومتابعة التلاميذ المخالطين، مؤكدة أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي، وتتم متابعتهم يوميًا من قبل الفرق الطبية المختصة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق، مشيرًا إلى التنبيه على إدارة المدرسة بعدم السماح بدخول أي طالب تظهر عليه أعراض المرض حتى تمام الشفاء، مع متابعة الحالات بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وتواصل مديرية الصحة بالمنوفية متابعة المدارس في مختلف الإدارات التعليمية، تحسبًا لظهور أي حالات جديدة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور حول طرق الوقاية من العدوى، وأهمية الالتزام بالتطعيم والنظافة الشخصية.