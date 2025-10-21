إعلان

الوادى الجديد تفتتح منافذ الخير لدعم المواطنين بالخارجة

كتب : محمد الباريسي

11:00 ص 21/10/2025

منافذ الخير

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التوسع في فتح منافذ الخير والتى تبيع الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة بمدينة الخارجة والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين .

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن هذه المنافذ تطرح الخضراوات والفواكه واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بشكل يومي، بما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر بجودة مناسبة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، إلى جانب المساهمة في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

ومن جانبه، أوضح جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، أن الأسعار في مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يساعد على استقرار الأسواق وخلق حالة من الرضا لدى الجمهور.

منافذ الخير دعم المواطنين الوادى الجديد

إعلان

إعلان

