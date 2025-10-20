سوهاج - عمار عبدالواحد

سلّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، 16 عقد عمل و30 كرسيًا متحركًا لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على هامش تدشين فعاليات مشروع "استثمر في نفسك" لتعزيز ريادة الأعمال.

يأتي المشروع ضمن مبادرة "أسرتي قوتي" التي يرعاها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكد المحافظ اهتمام المحافظة بتمكين ذوي الإعاقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالمبادرة التي تهدف إلى دعمهم وأسرهم وتنمية قدراتهم على إقامة مشروعات صغيرة.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح المحافظ معرضًا للمنتجات الحرفية لذوي الإعاقة، ووجه بإقامة معارض مجانية لهم خلال الأعياد القومية لمدة لا تقل عن 5 أيام.

يُذكر أن مشروع "استثمر في نفسك" يستهدف تدريب 35 من ذوي الإعاقة على مهارات ريادة الأعمال خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، بقاعة التدريب بديوان عام المحافظة.