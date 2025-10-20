إعلان

قدمه في حالة تعفن.. مشرد يصارع الموت في شوارع الزقازيق

كتب : ياسمين عزت

04:57 م 20/10/2025

شاب مجهول الهوية

الشرقية- ياسمين عزت:

أثار شاب مجهول الهوية حالة من التعاطف بين أهالي مدينة الزقازيق بعد أن عُثر عليه يفترش أحد شوارع المدينة في حالة إعياء شديد وتبدو عليه علامات المرض والإرهاق، مع تورم واضح وتعفن في إحدى قدميه، وسط محاولات الأهالي لمعرفة هويته دون جدوى بسبب معاناته من الهذيان.

وأشار شهود عيان إلى أن الشاب يعاني من حالة صحية حرجة، إذ تصدر من قدمه رائحة كريهة نتيجة تعفنها، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياته.

وطالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للشاب، فيما أوضحت مصادر بمديرية التضامن الاجتماعي أن الحالة تحتاج أولًا إلى تدخل طبي من قبل الصحة، على أن يُنظر في توفير مأوى له عقب استقرار حالته.

