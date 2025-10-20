إعلان

النار بدأت من الطابق الثاني.. حريق داخل عقار من 4 طوابق بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:47 م 20/10/2025

حريق - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


اندلع حريق محدود داخل عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث بدأ الحريق بالطابق الثاني من العقار، وتعمل قوات الحماية المدنية حاليًا على السيطرة عليه.


وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الإدارة، وبإشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الموقف ومنع امتداد النيران لباقي أجزاء العقار.


وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ استكمال أعمال الإخماد والتبريد، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق محدود قار لقليوبية

