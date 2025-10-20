تموين بني سويف تضبط مصنع أجبان غير مرخص ومواد غذائية فاسدة (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأجبان ومنتجات الألبان يستخدم خامات فاسدة وملوثة، ويجري نقلها بوسائل بدائية تفتقر للاشتراطات الصحية. وقد تم التحفظ على 1200 لتر من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما ضبطت الحملة تاجر يقوم بإنقاص أوزان عبوات الدقيق الفاخر وإعادة حياكتها، حيث جرى التحفظ على 22 شيكارة دقيق فاخر زنة 25 كجم للعبوة، فضلا عن ضبط 50 كجم مخلفات مصانع شيبسي، و40 كجم أسماك مملحة فاسدة، و312 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية تشمل أجبانًا وعصائر وسناكس وبسكويت، بالإضافة إلى 18 طبق لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة، و 20 كرتونة دواجن مجمدة بكمية 160 كجم، و40 كجم لحوم مجمدة، و400 كجم سكر أبيض، و25 كجم مقرمشات، و7 كجم عسل، وجميعها مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.