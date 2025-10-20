إعلان

تموين بني سويف تضبط مصنع أجبان غير مرخص ومواد غذائية فاسدة (صور)

كتب : حمدي سليمان

02:43 م 20/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حملة مكبرة لمراقبة الأسواق (3)
  • عرض 3 صورة
    حملة مكبرة لمراقبة الأسواق (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأجبان ومنتجات الألبان يستخدم خامات فاسدة وملوثة، ويجري نقلها بوسائل بدائية تفتقر للاشتراطات الصحية. وقد تم التحفظ على 1200 لتر من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما ضبطت الحملة تاجر يقوم بإنقاص أوزان عبوات الدقيق الفاخر وإعادة حياكتها، حيث جرى التحفظ على 22 شيكارة دقيق فاخر زنة 25 كجم للعبوة، فضلا عن ضبط 50 كجم مخلفات مصانع شيبسي، و40 كجم أسماك مملحة فاسدة، و312 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية تشمل أجبانًا وعصائر وسناكس وبسكويت، بالإضافة إلى 18 طبق لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة، و 20 كرتونة دواجن مجمدة بكمية 160 كجم، و40 كجم لحوم مجمدة، و400 كجم سكر أبيض، و25 كجم مقرمشات، و7 كجم عسل، وجميعها مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف مواد غذائية فاسدة مصنع أجبان الغش التجاري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط