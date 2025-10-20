الدقهليةـ رامي محمود:



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، سير العمل داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للوقوف على أعمال الرصد الميداني ومعدل وسرعة الاستجابة للشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



وأكد المحافظ على أهمية المتابعة اللحظية لكافة المرافق والخدمات العامة من خلال منظومة الكاميرات المتصلة بالشبكة الوطنية، مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، خاصة ما يتعلق بحركة المرور والمواقف العامة ومخالفات الميكروباص والسرفيس والتاكسي، وكل من يستغل المواطنين أو يخالف القواعد المنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات.



وأشار "مرزوق" إلى أن العمل التنفيذي الناجح يقوم على الإيجابية والفاعلية في الأداء، والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، بما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة ويحقق رضاهم، وأوضح أن العمل لا يتوقف عند رصد المشكلة بل يمتد إلى حلها ومتابعة أثرها لضمان استدامة الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.



وأضاف المحافظ أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الإدارة الميدانية، لما توفره من سرعة في الرصد ودقة في المتابعة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى منظومة عمل متكاملة تعتمد على الاستجابة السريعة، والانضباط، والتحرك الفوري لحل مشكلات المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان العام، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية.