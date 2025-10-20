بخطة شيطانية.. كيف دبرت ربة منزل مع عشيقها مقتل زوجها بكفر الشيخ؟

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية هزت الرأي العام في محافظة كفر الشيخ، بعد أن أيدت حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ بحق ربة منزل وعشيقها، لإدانتهما بقتل الزوج على خلفية علاقة غير شرعية بينهما.

بدأت الواقعة في مايو 2023، عندما تلقّت أجهزة الأمن بلاغًا من أهالي قرية محلة القصب بعثورهم على جثة "حسني.ا.ا.ا"، 40 عامًا، سائق توك توك، طافية في مياه ترعة بعزبة الجندي، وبها ضربات وجروح بالرأس.

وكشفت التحقيقات أن وراء الواقعة كل من زوجة المجني عليه "نيرة.ا"، 32 عامًا، ربة منزل، وعشيقها "علاء.ع"، 30 عامًا، نقاش، نتيجة علاقة غير شرعية بينهما امتدت لنحو خمس سنوات رغم إنجاب الزوجة ثلاثة أطفال من زوجها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قررا التخلص من الزوج لتسهيل استمرار علاقتهما والزواج لاحقًا. استدرج المتهم الضحية إلى مكان خالٍ وطعنه بسكين، ثم ألقاه في مياه الترعة لإيهام الجميع بأن الحادث كان بهدف سرقة مركبته.

بعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أصدرت المحكمة في 10 أبريل 2023 حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم في 18 أكتوبر 2025 بعد النظر في الطعن المقدم من المتهمين.

وأكد محامي أسرة المجني عليه أن هذا الحكم فريد من نوعه، إذ لم يصدر من قبل حكم بإعدام الشريك في جريمة قتل بهذا الشكل، نظرًا لبشاعة الجريمة وتأثيرها على المجتمع المحلي.

أهالي قرية الطواحنية، مسقط رأس المجني عليه، يترقبون الآن تنفيذ الحكم بعد تأييد محكمة النقض، فيما تظل الواقعة واحدة من أبشع الجرائم التي هزت وجدان المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

