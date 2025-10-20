بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد سوق السمك والمجلس الجديد بالسنبلاوين

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة لمدينة السنبلاوين، تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية.



وشملت الجولة زيارة المحافظ لسوق السمك الحضاري، ومبنى مجلس المدينة الجديد، والمعرض الدائم لجهاز العروسة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

ووجه المحافظ بضرورة تشغيل المحال فعليًا لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية في بيئة حضارية منظمة، مشددًا على إبعاد الباعة الجائلين وتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الإشغالات والمرافق، بما يضمن تعظيم الاستفادة من السوق والحفاظ على موارد الدولة ومظهر المدينة الحضاري.

وأوضح المحافظ أن سوق السمك الحضاري تم إنشاؤه بتمويل من صندوق التنمية الحضرية بتكلفة 31 مليون جنيه، ويضم 115 محلًا تجاريًا ومخبزًا، ويعد نموذجًا للتنمية الحضرية وتنظيم النشاط التجاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق جولته، تفقد محافظ الدقهلية أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة السنبلاوين الجديد، المقام على مساحة إجمالية 800 متر مربع بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى 16 مليون جنيه. ويتكون المبنى من مركز تكنولوجي على مساحة 450 مترًا من أرضي وأربعة أدوار علوية، وجزء ملحق مكون من دور أرضي وأول علوي.

كما تفقد المحافظ المعرض الدائم لجهاز العروسة بالمدينة، الذي يضم مختلف السلع المنزلية ومستلزمات الزواج، ووجه بتوسيع المعرض ليشمل السلع الغذائية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من المواطنين، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية المستمرة هي الضمان الحقيقي لحسن سير العمل وتقديم الخدمات بكفاءة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على المنشآت العامة وصيانتها بصفة دورية.