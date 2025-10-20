"يا حرقة قلبي عليك يا أحمد".. آخر كلمات كابتن أمين قبل اللحاق بابنه في

استقبلت المواقع الثقافية بمحافظة أسوان، عددا من العروض الفنية ضمن فعاليات مهرجان أسوان للفنون، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان احتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الحالي.

وشهد مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين، لوحات فلكلورية نابضة بالحياة قدمتها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية جميعها مستوحاة من البيئة البحرية من بينها الفرح، الخلالة، وآه يا لالالي، بمصاحبة آلة السمسمية التي تعد رمزا لهوية المدينة الباسلة.

وقال المدرب محمد أبو صالح، إن عروض الفرقة تجسد مظاهر الحياة اليومية في بورسعيد من أفراح وأغاني الصيادين وحكايات الميناء، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية بإيطاليا وتركيا وفرنسا وبولندا وفيتنام والمملكة المتحدة والإمارات والأردن، وحصدت عدة جوائز.

وفي قصر ثقافة السباعية، خطفت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية الأنظار بعرضها التراثي الذي جسد جمال الإسكندرية وروحها الساحلية المميزة من خلال لوحات فنية تجمع بين الغناء والرقص الشعبي.

وأكد المدرب ياسر عثمان أن الفرقة حافظت على ملامح التراث السكندري الأصيل، ومثلت مصر في كبرى المهرجانات الدولية، منها ليفكادا باليونان (1995)، برجاس ببلغاريا (1996)، مهرجان الصحراء بتونس (1997)، وعدد من المهرجانات الإسبانية في قادش، خايين، باييس، ولاغورديا عام 1998، إضافة إلى مشاركاتها في روسيا والمجر وفرنسا والأردن وفيتنام.

كما أنها نالت جوائز عدة، أبرزها الجائزة الأولى ودرع المهرجان باليونان (1995)، الجائزة الأولى لأفضل عرض ببلغاريا (1996)، ودرع التميز بمهرجاني قادش ولاغورديا في إسبانيا (1998)، ما يعكس مكانتها الريادية محليا ودوليا.

وشهد العروض حضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والإعلاميين، وسط تفاعل جماهيري كبير.