محافظ المنيا يدعو الشباب للاستفادة من مبادرة "مشروعك"

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار محافظ المنيا إلى أن مبادرة "المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية – مشروعك"، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، تُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة بالمحافظات.

وأوضح المحافظ أن التمويل يتم وفق شريحتين بحسب طبيعة المشروع:

- الشريحة الأولى حتى 150 ألف جنيه وتتطلب مستندات مبسطة.

- الشريحة الثانية بأكثر من 150 ألف جنيه وتشمل المستندات القانونية والضريبية اللازمة.

ولفت إلى أن المبادرة تعمل من خلال 9 مقرات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتقديم الدعم الفني والمالي لطالبي القروض، مشيرًا إلى أنها تُسهم في تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات قائمة عبر توفير التمويل الميسر بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، والبنك الزراعي المصري.

كما توفر المبادرة تراخيص مؤقتة مجانية لمدة تصل إلى 5 سنوات لتسهيل إجراءات بدء المشروعات وتشجيع الاستثمار المحلي.

ودعا المحافظ الشباب الجاد والراغب في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة إلى التوجه لأقرب فرع من فروع "مشروعك" بالمحافظة للحصول على الدعم اللازم، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المنتجة.