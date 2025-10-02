إعلان

مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية بالخصوص

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:22 م 02/10/2025

إسعاف أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طفل، يبلغ من العمر 16 عامًا، مصرعه غرقًا في ترعة الإسماعيلية بمدينة الخصوص في القليوبية، وذلك لعدم إجادته السباحة.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من والد الطالب، أفاد فيه بوفاة نجله أثناء نزوله للاستحمام بالترعة، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وأنه لا يتهم أحدًا في وفاته.

قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء التقرير الطبي واستكمال التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

