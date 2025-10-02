إعلان

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريقين (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:25 م 02/10/2025
    الحماية المدنية بالقليوبية
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريقين منفصلين اندلعا في ورشة بلاستيك بشبرا الخيمة ومخزن في أبو زعبل، وذلك دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في ورشة بلاستيك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تم الدفع بأربع سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وفي حادثة أخرى، اندلع حريق داخل مخزن بعقار في منطقة أبو زعبل التابعة لقسم شرطة الخانكة، وامتدت النيران من الطابق الأول إلى الثاني. وتوجهت سيارتا إطفاء إلى الموقع ونجحتا في إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الحادثين لم يسفرا عن أي إصابات، بينما يجري حاليًا حصر الخسائر المادية وتحديد أسباب اندلاع النيران في كل واقعة.

الحماية المدنية بالقليوبية السيطرة على حريقين بالقليوبية حريق بورشة بلاستيك بشبرا الخيمة حريق بمخزن في أبو زعبل

