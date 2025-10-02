حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من نزلة العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وأسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 6 آخرون، صباح اليوم الخميس.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عددًا من العمال، وأسفر عن وجود وفيات ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مصرع كل من: أسماء ح. س (10 أعوام)، مؤمن ق. م (7 أعوام)، وحسين م. م (10 أعوام)، فيما أُصيب كل من: يوسف ق. ش (11 عامًا) بجرح قطعي في الرأس، حسن م. ي (12 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، عبده ع. د (13 عامًا) بجرح قطعي في الرأس، هايدي ح. س (8 أعوام) بكدمات متفرقة، بسملة ع. ح (10 أعوام) بكدمات متفرقة، ومعتز ح. ح (10 أعوام) بكدمات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضعون للفحوصات والإسعافات الأولية.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.