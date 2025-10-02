فرصة عمل وتأمين صحي لـ"علاء" ابن شطورة.. توجيهات عاجلة من محافظ سوهاج

من مزرعة دراجون فروت بالإسماعيلية.. أسرار الفاكهة التي يصل سعر الكيلو منها

أعلنت الدكتورة إلهام أبو زيد، وكيل وزارة العمل بسوهاج، توقيع "علاء أحمد محمود"، ابن قرية شطورة التابعة لمركز طهطا، عقد عمل بجامعة ميريت الخاصة، وذلك ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم.

جاء ذلك استجابةً لظروفه الصحية والمادية الصعبة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وأوضحت وكيل وزارة العمل بسوهاج أنه تم توفير فرصة العمل لـ "علاء" في 48 ساعة فقط بعد زيارة حالته في منزله بقرية شطورة وبحث ظروفه.

وأضافت أن فرصة العمل التي وقع "علاء" على عقدها، صباح اليوم الخميس، ستوفر له تأمينًا اجتماعيًا وتأمينًا طبيًا.

وأشارت وكيل وزارة العمل إلى أن هذه الوظيفة ستساعده على تحمل أعباء الحياة اليومية وتُعينه على ظروفه الصحية.

من جانبه، أعرب علاء أحمد محمود عن سعادته البالغة بفرصة العمل التي وُفِّرت له، موجهًا شكره لمحافظ سوهاج وكافة المسؤولين الذين ساعدوه في ظروفه الصعبة.

وأضاف أنه لأول مرة يبتسم منذ إصابته بالمرض، مشيرًا إلى أن توقيعه على عقد العمل سيخفف من الأعباء المادية لأسرته، فضلاً عن التيسيرات التي قُدِّمت له بعد رصد معاناته خلال اليومين الماضيين.

جدير بالذكر، أن فريقًا زار الحالة داخل منزلها يوم الاثنين الماضي، ضم كلاً من: ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإلهام أبو زيد وكيل وزارة العمل، ومحمود حماد مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومصطفى محمد مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، وخالد حماد مدير إدارة التضامن بطهطا.

وجرى منح "علاء" إعانة مالية شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة عام كامل من مؤسسة التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تسجيله على منظومة "تكافل وكرامة"، مع تكليف مكتب التأهيل بطهطا بزيارة الحالة في منزلها لتسجيلها تمهيدًا لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما قُدِّمت للأسرة 3 حقائب مدرسية لأبناء الحالة بكامل مستلزماتها، وكرتونتان من المواد الغذائية، وبطانيتان قطيفة. وتم التنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لتوفير سيارة مجانية لنقل الحالة من وإلى معهد الأورام بسوهاج لمتابعة العلاج.