جامعة سوهاج توقع مذكرة للتعاون الأكاديمي والبحثي مع Woosong الكورية

سوهاج- عمار عبدالواحد:



وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مذكرة تفاهم مع الدكتور Deog-Seong Oh رئيس جامعة (President Emeritus)، Woosong الكورية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين وتطوير فرص التبادل الأكاديمي في مجالات التدريس والبحث العلمي والأنشطة المشتركة الأخرى.



وأكد النعماني أن الجامعة مستمرة في توسيع دائرة شراكاتها الدولية مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة حول العالم، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، معربًا عن سعادته بهذا التعاون والذي سيكون جسراً يربط بين الجامعتين، ويمهد الطريق لفتح آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي والمعرفي في مجالات التعليم والبحث العلمي.



وعقب مراسم التوقيع، عقد لقاء موسع بين الجانبين، جرى خلاله مناقشة سبل تنفيذ بنود الاتفاقية وأولويات كل جامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب، إضافة إلى استعراض محاور التعاون المشترك التي تضمنت التبادل الطلابي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والمشروعات البحثية المشتركة، فضلًا عن التقدم سوياً لمشروعات تنموية بتمويل من الوكالة الكورية للتنمية الدولية (KOICA)، إلى جانب تقديم تدريبات متخصصة لطلاب برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم، والذي يعد أحد البرامج المتميزة التي تخدم قطاع النقل واللوجستيات كأحد أهم ركائز الاقتصاد القومي.



وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة أنه قد اتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة، لضمان التنفيذ الفعّال لبنود الاتفاقية، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات التنموية المشتركة.



حضر توقيع الاتفاقية كلا من الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية تكنولوجيا التعليم، الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية، الدكتور Heekwon Lee أستاذ بالجامعة الكورية ومدير العلاقات الدولية، الدكتورة ميرنا سليمان المدرس المساعد بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن.