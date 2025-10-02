تمثال رمسيس الثاني بتاج الخبرش رمزا لانتصارات أكتوبر بمتحف شرم الشيخ

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ عن قطعة العرض المتحفي التي تكون على القائمة خلال شهر أكتوبر الجاري.

قال محمد حسنين مدير المتحف، إنه جرى اختيار تمثال الملك رمسيس الثاني وهو يرتدي تاج الخبرش، ليكون رمزا لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي عادت خلالها سيناء إلى السيادة المصري، وجرى رفع العلم المصري عليها ليرفرف في السماء، ويؤكد على شجاعة وبسالة الجيش المصري على مر العصور.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن تمثال الملك رمسيس الثاني، يعد قطعة قطعة أثرية فريدة تعود للدولة الحديثة وتحديدا الأسرة التاسعة عشر، وعليها منظر منفذ بأسلوب الحفر الغائر لرأس الملك "رمسيس الثاني" بوضع جانبي متجهاً ناحية اليمين ومرتدياً تاج الاحتفالات "الخبرش".

وأكد أن المصريين أدركوا منذ فجر الدولة المصرية القديمة، أهمية تأسيس قوة منظمة تضمن حماية البلاد، وتوسيع نفوذها، لذا كانوا أول من أنشأ جيشاً نظامياً في التاريخ.

وأشار إلى أن الجيش المصري يعد رمزاً للفخر والعزة والكرامة الوطنية، إذ ارتبط تاريخه عبر العصور بإنجازات عسكرية بارزة، وانتصارات خالدة شكّلت جزء أصيلاً من الهوية المصرية، مؤكدا أنه في ذكرى العبور المجيد، يتجدد الاعتزاز بجذور المؤسسة العسكرية التي تمتد إلى أقدم الحضارات الإنسانية.