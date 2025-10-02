بالصور- ضبط 10 أطنان مخلل فاسد وأدوية بيطرية مغشوشة ببني سويف

تضم 1500 فصلًا دراسيًا.. 63 مدرسة جديدة لخفض الكثافة في الإسكندرية

نظمت مديرية تموين بني سويف حملة رقابية مكبرة على عدد من المنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان من المخللات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها على ديدان وشوائب، بالإضافة إلى ضبط 470 علبة سجائر، ونصف طن من الأرز وجميعها مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأدوية البيطرية المغشوشة التي كان يجري تعبئتها داخل عبوات بمعرفة أحد الأشخاص دون الحصول على أي تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة، حيث تم التحفظ على 850 عبوة دواء مغشوشة، كما شملت المضبوطات أيضًا 394 علبة سجائر مهربة من خارج البلاد، و120 زجاجة زيت مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.