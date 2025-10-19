إعلان

4 مصابين في تصادم شاحنتين بطريق السويس-السخنة (صور)

كتب : مصراوي

10:17 م 19/10/2025
    تحطم مقدمة السيارة النصف نقل
    موقع الحادث

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين للنقل بطريق "السويس-السخنة"، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا بالحادث بالقرب من قرية لاسيرينا، ووجه 4 سيارات إسعاف إلى الموقع.

وأفادت المعاينة الأمنية أن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر (وجهًا لوجه) بين سيارة نصف نقل وأخرى ¾ نقل، بسبب سير إحدى السيارتين في الاتجاه المعاكس.

وصرح مصدر طبي بأن قسم الطوارئ استقبل المصابين الأربعة، وتراوحت إصاباتهم بين كسور وسحجات وكدمات، من بينهم حالة حرجة مصابة بنزيف داخلي تم نقلها إلى العناية المركزة تمهيدًا لإجراء تدخل جراحي.

حادث تصادم تصادم شاحنتين طريق السويس السخنة

