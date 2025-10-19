في واقعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط المتهم الملقب بـ"دهب"، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهره أثناء إطلاق أعيرة نارية من سلاح خرطوش تجاه شابين يستقلان دراجة نارية بمنطقة المنشية بمدينة أول شبرا الخيمة، وسرقة الدراجة والهروب من موقع الحادث.

كما تمكنت أجهزة الأمن من فك لغز مقطع الفيديو الذي وثّق لحظة إطلاق عاطل النار على شابين وسرقة دراجتهما النارية في وضح النهار بمنطقة المنشية بمدينة شبرا الخيمة.

وكشفت التحريات أن الحادث لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة خلافات سابقة تتعلق بالاتجار في المخدرات بين الجاني والمجني عليهما.

- تفاصيل الواقعة

البداية جاءت بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا يُطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش تجاه شابين كانا يستقلان دراجة نارية، قبل أن يسقطا أرضًا متأثرين بإصاباتهما، ويقوم الجاني بسرقة الدراجة والهروب من المكان.

على الفور، وجّه اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

ومن خلال الفحص والتحريات، تم تحديد هوية المتهم الملقب بـ"دهب" - عاطل، مقيم بمنطقة المنشية - وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع الشابين.

وأوضحت التحريات أن الجاني كان يمارس نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة أمام جراج يملكه المجني عليهما، وعندما طالباه بالتوقف عن البيع في المنطقة، نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة مسلحة.

وخلال المواجهة، أخرج المتهم فرد خرطوش وأطلق منه أعيرة نارية أصابت الشابين في القدمين، ثم استولى على الدراجة النارية الخاصة بهما وفرّ هاربًا.

الضحايا والتحقيقات: استقبل مستشفى ناصر العام المصابين: "م. م." (18 عامًا) - طالب، مصاب بطلق خرطوش في القدم، "إ. م." (21 عامًا) - طالب، مصاب بنفس الإصابة.

جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهما، وحالتهما مستقرة، وبسؤالهما، أكدا أن الجاني هو ذاته الذي ظهر في مقطع الفيديو، وأنه أطلق النار عليهما بسبب رفضهما بيعه المواد المخدرة بالقرب من منزلهما.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبينما تستكمل النيابة تحقيقاتها في الواقعة، يبقى الفيديو المنتشر شاهدًا على جريمة نفذها الجاني في وضح النهار، قبل أن تسارع أجهزة الأمن في ضبطه خلال ساعات، لتعيد الطمأنينة إلى شوارع شبرا الخيمة التي استفاقت على أصوات الأعيرة النارية والذهول.