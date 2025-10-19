جامعة الجلالة تنظم ملتقى "علوم النانو" بمشاركة خبراء دوليين (صور)

رفض طعن هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

نظم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بكلية العلوم الأساسية في جامعة الجلالة، الدورة الرابعة من الملتقى العلمي "4th Nanoscience Symposium"، بهدف إبراز أحدث التطورات والتطبيقات في مجال النانوتكنولوجي.

أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، وشهد مشاركة نخبة من العلماء، بينهم الباحث الإيطالي جورجيو دي لوك، والدكتور وائل ممدوح من الجامعة الأمريكية، والدكتور محمد فرحات من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى خريجي البرنامج الذين عرضوا مشاريعهم البحثية.

وصرح الدكتور محمد الشناوي بأن الملتقى يؤكد التزام الجامعة بدعم البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة محفزة للباحثين والطلاب للتفاعل مع الخبراء الدوليين.

وعلى هامش الملتقى، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وشركة "Pharmacores"، لتعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والتطبيقات الصناعية للنانوتكنولوجي.