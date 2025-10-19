مصرع طفل دهسه جرار زراعي في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقي طفل يدرس بالمرحلة الابتدائية مصرعه بعد أن دهسه جرار زراعي أثناء عودته إلى منزله بإحدى قرى مركز سنورس في محافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث تبين أن جرارًا زراعيًا يقوده شاب لا يحمل رخصة قيادة، دهس الطفل "م. ا. س"، البالغ من العمر 10 سنوات، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على قائد الجرار والتحفظ على المركبة، فيما تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.