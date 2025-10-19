إعلان

مصرع طفل دهسه جرار زراعي في الفيوم

كتب : مصراوي

08:33 م 19/10/2025

جرار زراعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم - حسين فتحي:

لقي طفل يدرس بالمرحلة الابتدائية مصرعه بعد أن دهسه جرار زراعي أثناء عودته إلى منزله بإحدى قرى مركز سنورس في محافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث تبين أن جرارًا زراعيًا يقوده شاب لا يحمل رخصة قيادة، دهس الطفل "م. ا. س"، البالغ من العمر 10 سنوات، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على قائد الجرار والتحفظ على المركبة، فيما تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرار زراعي دهس شخص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان