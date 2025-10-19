إعلان

القضاء الإداري يرفض 3 طعون لمرشحين بانتخابات النواب في القليوبية

كتب : مصراوي

06:53 م 19/10/2025

مجمع محاكم بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

رفضت الدائرة الثانية والأربعون بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية، برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب، الطعون المقدمة من ثلاثة مرشحين على قرار استبعادهم من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي بالمحافظة.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر خمسة طعون أخرى إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري، لاستكمال المستندات المطلوبة.

وفي سياق متصل، أحالت المحكمة طعنًا تاسعًا إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، نظرًا لأن المرشح صاحب الطعن مُدرج على القائمة الوطنية "من أجل مصر".

طعون المرشحين مجلس النواب القضاء الإداري

