إعلان

رغم إغلاق المزلقان.. قطار يدهس طالبة بالثانوي التجاري في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:37 م 19/10/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت طالبة مصرعها، دهسًا أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها المزلقان، بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع "شروق.أ.م"، 16 عامًا، طالبة بالثانوي التجاري، مقيمة قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان محطة مركز ببا.

وتبين من المعاينة أنه أثناء عبور الفتاة شريط السكة الحديد من منفذ رقم "9 "، رغم اغلاق البوابة وتشغيل الأجراس والإشارات الضوئية، تصادف عبور القطار رقم 3008 المتجه من القاهرة إلى أسوان، فاصطدم بها، فلفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطار بني سويف مدينة ببا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين