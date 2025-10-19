رغم إغلاق المزلقان.. قطار يدهس طالبة بالثانوي التجاري في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت طالبة مصرعها، دهسًا أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها المزلقان، بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع "شروق.أ.م"، 16 عامًا، طالبة بالثانوي التجاري، مقيمة قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان محطة مركز ببا.

وتبين من المعاينة أنه أثناء عبور الفتاة شريط السكة الحديد من منفذ رقم "9 "، رغم اغلاق البوابة وتشغيل الأجراس والإشارات الضوئية، تصادف عبور القطار رقم 3008 المتجه من القاهرة إلى أسوان، فاصطدم بها، فلفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.