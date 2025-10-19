إصابة شخصين في حريق بشقة سكنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أُصيب شخصان في حريق نشب بشقة سكنية بالدور الأرضي بأحد المنازل في شارع المستشفى أمام محل أبوعمار للمشويات بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة مكونة من طابق واحد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحريق عن إصابة كل من عبدالعزيز متولي عبدالوهاب، 42 سنة، مقيم بشارع المستشفى، مصاب بحروق من الدرجة الثانية في الساعد الأيمن بنسبة 1% ،سمر محمد أحمد، 38 سنة، مقيمة بنفس العنوان، مصابة بحروق من الدرجة الثانية في الساعد الأيسر والظهر بنسبة 5%.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم السيطرة على الحريق بالكامل دون امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحريق، بينما غادرت سيارات الإسعاف موقع الحادث عقب انتهاء التعامل.