بالصور- انطلاق أول ملتقى توظيفي لشباب الأطباء بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نظّمت كلية الطب جامعة الإسكندرية الملتقى التوظيفي الأول لشباب الأطباء، وذلك فى إطار حرص الكلية على دعم خريجي الكلية وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة المؤسسية.

حضر الملتقى عددا من الرموز الأكاديمية والطبية البارزة بالكلية، من بينهم الدكتورة هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود الزلبانى عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور عبد المنعم فوزى نقيب الأطباء بالإسكندرية.

وأشار الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن الملتقى اتسم بأجواء حوارية ثرية وتفاعلية بين الأساتذة والطلاب، عكست روح الانتماء الأكاديمي والتواصل الفعّال بين أجيال كلية الطب، بما يسهم في بناء كوادر طبية قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل.

وأضاف أن الملتقى تضمّن عددًا من المحاضرات المتخصصة، من بينها محاضرة ألقتها الدكتورة شيماء صبري حبيب، مدير إدارة التدريب بمدرسة الشؤون الصحية ومنسق البورد المصري، حول مسارات التطوير المهني للأطباء الشباب.

وأوضحت الدكتورة إيمان يوسف، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الملتقى شهد مشاركة واسعة من طلاب الكلية بمختلف الفرق الدراسية، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالجلسات النقاشية والمحاضرات المهنية التي تناولت مهارات التخطيط المهني، ومتطلبات التدريب الطبي، وآليات الالتحاق بالبورد المصرى.

وأضافت أن فعاليات الملتقى اختُتمت بتوصيات أكدت على دور كلية الطب الرائد في تمكين شباب الأطباء، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتميز المهني، وترسيخ قيم الانتماء والريادة والابتكار في المجتمع الطبى.